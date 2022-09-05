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Чемпионат Украины
Минай
05.09.2022, FT 1 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 15:02 | Обновлено 05 сентября 2022, 15:55
391
0

Селезнев пока не играет. Минай и Колос не выявили сильнейшего

Колос вышел на вторую строчку в таблице УПЛ

05 сентября 2022, 15:02 | Обновлено 05 сентября 2022, 15:55
391
0
Селезнев пока не играет. Минай и Колос не выявили сильнейшего
УПЛ

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк после победы своих подопечных в первых двух турах УПЛ практически не изменил стартовый состав своей команды. Только в в защите с первых минут вышел Чоботенко вместо Новака, а также Исаенко и Безбородько появились в старте команды, хотя в прошлом матче выходили с замены. Владимир Шаран после поражения во 2-м туре УПЛ от «Александрии» в стартовом составе изменил только одну позицию: на левом фланге атаке вместо Касимова вышел Воробчак.

Хозяева поля сумели открыть счет уже в дебюте встречи. После передачи Горина и ошибки Золотова, 20-летний Эльдар Кулиев выскочил 1 на 1 с Волынцом и отправил мяч ему между ног. Мог сравнять счет Денис Безбородько, когда после подачи Ориховского он ударил головой, но не попал в створ ворот.

На 31-й минуте Горин положил руки на спину Безбородько в штрафной площади. По итогу Денис упал, а судья зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота «Миная». К мячу подошел Ориховский, который уверенно воспользовался шансом и забил свой 1-й гол в нынешнем розыгрыше УПЛ. Но уже через 5 минут после успешного взяти ворот от гостей, «Минай» получил свой шанс отличиться с 11-метрового. Ильин «катился» под Кулеева, но ноги в последний момент убирал. Тем не менее Панчишин уверенно показал на точку. К мячу подошел Вишневский, и... И не забил! Негодованию Шарана не было предела, учитывая, что пенальти должен был бить Витенчук.

Перерыв помог закарпатцам восстановить силы – первую половину второго тайма они однозначно забрали себе в актив. Высоко прессинговали, постоянно создавали моменты через фланги, давили на ворота на ворота Волынца. Не хватало только гола. Но моменты были. Лучший – у Твердохлеба, удар которого потянул голкипер. Были еще попытки Воробчака и Гончара, но тоже безуспешно. «Минай» играл на победу, Шаран злился.

В конце матча «Колос» завладел инициативой. Бандуре даже пришлось включаться в игру после мощного удара Ориховского по центру ворот. Тем не менее, 2-й тайм был более скучным, качество игры оставляла желать лучшего, но команды спокойно довели дело до ничьи.

Отметим, что весь матч на скамейке запасных у «Миная» просидел Евгений Селезнев. Владимир Шаран не стал сразу бросать в бой звездного украинца.

«Минай» набрал первое очко, а «Колос» первые очки потерял. Клуб из Закарпатья покинул подвал таблице, а команда из Ковалевки, которая имела уникальный шанс стартовать впервые в своей истории с трех побед подряд в УПЛ, поднялась на 2-ю строчку таблицы чемпионата Украины по футболу и имеет в своем активе 7 очков.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Минай» – «Колос» – 1:1

Кулиев (4) – Ориховский (пен.,32)

На 36-й минуте Вишневский не реализовал пенальти (штанга)

Горин (40), Голубь (81), Рогозинский (90) – Милько (34), Ильин (62), Лысенко (90+1)

«Минай»: Бандура, Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин, Витенчук, Твердохлеб, Хахлев (Байдал, 85), Воробчак (Голуб, 72 – Рогозинский, 85), Кулиев (Касимов, 67), Вишневский (Колесник, 8

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько, Ореховский, Ильин (Попов, 82), Исаенко (Смирный, 58), Болбат, Безбородько (Лысенко, 72).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Минай-Арена» (Минай).

Минай – Колос – 1:1. Текстовая трансляция матча.

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Минай - Колос чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Минай отчеты Евгений Селезнев Владимир Шаран Ярослав Вишняк
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Источник Sport.ua
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