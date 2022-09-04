В понедельник, 5 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Минай» и «Колос». Матч пройдет на стадионе «Минай», который является домашней ареной для закарпатского одноименного клуба. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

«Минай» пока что находится в подвале турнирной таблицы. Команда провела всего 1 тур, причем стартовым матчем в УПЛ для них стала игра 2-го тура против «Александрии», в которой закарпатский клуб проиграл со счетом 1:2. По просьбе ФК «Львов», матч 1-го тура УПЛ «Минай» – «Львов» был перенесен на более позднюю дату. Подопечные Владимира Шарана еще не набрали очков в нынешнем сезоне, поэтому футболисты команды намерены исправить ситуацию, особенно Евгений Селезнев, который накануне подписал новый контракт с клубом. Для «Колоса» старт чемпионата можно назвать успешным. Подопечные Ярослава Вишняка уже в первом туре неожиданно обыграли «Кривбасс» (1:0), нанеся всего один удар в створ ворот соперника. В следующем поединке (тоже, кстати, домашнем) был обыгран и «Львов». Ковалевцы снова не пропустили, но забили дважды. Причем один из голов – на счету Дениса Безбородько, который появился в команде буквально перед матчем, а в первом туре забивал за «Зарю».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Колос». За ходом матча можно следить по этой ссылке.