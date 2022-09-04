В понедельник, 5 сентября, состоится матч 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и коваливский «Колос». Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

Минай

Команда должна была стартовать в сезоне домашним матчем со «Львовом». Однако по просьбе «горожан» встречу перенесли на более позднее время. Поэтому подопечные Владимира Шарана начали чемпионат со второго тура выездной игрой против «Александрии». Встреча проходила в Киеве при 30-градусной жаре, которая не позволила футболистам показывать быстрый футбол. «Александрия» открыла счет в середине первого тайма и удерживала минимальный перевес вплоть до окончания основного времени матча. А на первой компенсированной минуте 19-летний форвард «Миная» Данило Голуб забил первый гол команды в нынешнем сезоне. Впрочем, даже одно очко гости не заработали, ведь «Александрия» буквально в следующей атаке снова вышла вперед – 2:1.

Так что «Минай» пока что находится в подвале турнирной таблицы, как и еще несколько коллективов, которые не набирали очков. И, разумеется, футболисты команды намерены исправить ситуацию. Причем настроены на максимальный результат, т.е. только на победу. Особая мотивация должна быть у Евгения Селезнева, который накануне подписал новый контракт с клубом. Футболист останется в команде как минимум до конца календарного года.

Колос

Для команды Ярослава Вишняка старт чемпионата можно назвать успешным. «Колос» уже в первом туре неожиданно обыграл «Кривбасс» (1:0), нанеся всего один в створ ворот соперника. Но оказалось, что это – не случайность. В следующем поединке (тоже, кстати, домашнем) был обыгран и «Львов». Коваливцы снова не пропустили, но забили дважды. Причем один из голов – на счету Дениса Безбородько, который появился в команде буквально перед матчем, а в первом туре забивал за «Зарю».

Этой победой «Колос» обновил сразу два клубных рекорда. Во-первых, с учетом предыдущего сезона команда одержала 5 побед подряд. Во-вторых, забивная серия коваливцев составляет уже 8 официальных матчей. Наверняка подопечные Вишняка будут стремиться улучшить эти достижения, да и Безбородько не прочь снова расписаться в воротах соперника.

Статистика команд

В отличие от «Колоса», «Минай» установил клубный антирекорд. Команда не может победить на протяжении вот уже 18 матчей! За это время «Минай» 7 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, в т.ч. проиграны и 4 последние встречи.

Что касается очных встреч, то в рамках УПЛ соперники встречались четырежды. Коваливцы одержали одну победу (домашнюю), а три раза команды сыграли вничью. При этом дома «Минай» не проигрывал «Колосу»: дважды команды делили очки. Последняя встреча на поле «Миная» завершилась со счетом 1:1, причем гости избежали поражения, забив на четвертой компенсированной минуте.

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают преимущество гостям. Рискнем предположить, что всё-таки «Колос» продлит свои рекордные серии, а «Минай» не сможет прервать антирекордную. Наш прогноз – 0:2.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Бандура, Рогозинский, Немчанинов, Горин, Гончар, Твердохлеб, Витенчук, Кулиев, Вишневский, Касимов, Голуб.

«Колос»: Волынец, Чорноморец, Гончаренко, Новак, Золотов, Ориховский, Смирный, Мякушко, Ильин, Болбат, Безбородько.

5 сентября, понедельник