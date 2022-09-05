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Чемпионат Украины
Минай
05.09.2022, FT 1 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 15:38 | Обновлено 05 сентября 2022, 15:48
115
0

Минай – Колос – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ

05 сентября 2022, 15:38 | Обновлено 05 сентября 2022, 15:48
115
0
Минай – Колос – 1:1. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В матче 3-го тура украинской Премьер-лиги «Минай» и «Колос» сыграли вничью со счетом 1:1.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Минай» – «Колос» – 1:1

Кулиев (4) – Ориховский (пен.,32)

На 36-й минуте Вишневский не реализовал пенальти (штанга)

Горин (40), Голубь (81), Рогозинский (90) – Милько (34), Ильин (62), Лысенко (90+1)

«Минай»: Бандура, Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин, Витенчук, Твердохлеб, Хахлев (Байдал, 85), Воробчак (Голуб, 72 – Рогозинский, 85), Кулиев (Касимов, 67), Вишневский (Колесник, 8

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько, Ореховский, Ильин (Попов, 82), Исаенко (Смирный, 58), Болбат, Безбородько (Лысенко, 72).

События матча

32’
ГОЛ ! С пенальти забил Павел Ориховский (Колос К).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдар Кулиев (Минай).
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Источник Sport.ua
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