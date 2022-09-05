Минай – Колос – 1:1. Видео голов и обзор матча
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В матче 3-го тура украинской Премьер-лиги «Минай» и «Колос» сыграли вничью со счетом 1:1.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Минай» – «Колос» – 1:1
Кулиев (4) – Ориховский (пен.,32)
На 36-й минуте Вишневский не реализовал пенальти (штанга)
Горин (40), Голубь (81), Рогозинский (90) – Милько (34), Ильин (62), Лысенко (90+1)
«Минай»: Бандура, Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин, Витенчук, Твердохлеб, Хахлев (Байдал, 85), Воробчак (Голуб, 72 – Рогозинский, 85), Кулиев (Касимов, 67), Вишневский (Колесник, 8
«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько, Ореховский, Ильин (Попов, 82), Исаенко (Смирный, 58), Болбат, Безбородько (Лысенко, 72).
События матча
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