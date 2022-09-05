В понедельник, 5 сентября, в Монце на поле стадиона «Комунале Бриантео», вместимостью 18 568 зрителей, состоится матч 5-го тура чемпионата Италии, в котором «Монца» примет «Аталанту». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Монца

Команда Джованни Строппы, которая по итогам предыдущего сезона-2021/2022 впервые в истории добилась права выступать в итальянской элите, шаг за шагом в этой самой элите осваивается. В настоящий момент она в таблице Серии А занимает 20 место, потерпев 4 поражения в четырех сыгранных поединках.

Стартовали «брианцоли» с домашнего поражения со счетом 1:2 от «Торино». Затем «Монца» получила авоську голов в Неаполе от «Наполи» - 0:4. После этого вновь состоялась минимальная домашняя неудача – теперь в игре с «Удинезе» (1:2). А в крайнем на сегодня матче «красно-белые» в Риме были биты «Ромой» со счетом 0:3.

В предстоящем поединке партнерам не смогут помочь травмированные Д’Алессандро и Раноккья. Под вопросом участие в игре Мари.

Аталанта

Бергамаски с украинцем Русланом Малиновским в составе сейчас в турнирной таблице итальянского чемпионата значатся на третьей позиции. Они имеют 10 очков, что лишь на один пункт меньше, нежели у «Наполи» и «Ромы». Впрочем, оба оппонента «Аталанты» свои матчи 5-го тура уже сыграли, тогда как «богиня» нет. А значит, в случае победы в Монце Малиновский и Ко станут единоличными лидерами Серии А.

Стартовала «Аталанта» в новой кампании с гостевой победы 2:0 над «Сампдорией», после чего на своем поле поделила очки с «Миланом» - ничья 1:1. Далее подопечные Джан Пьеро Гасперини ударно съездили в гости к «Вероне» (1:0) и дома нашли управу на «Торино» (3:1).

Если верить неофициальным данным, у бергамасков под вопросом на игру в Монце находится Сапата. Зато точно на поле не появятся Джимсити, Мураторе и Паломино.

Ориентировочные составы

Монца: Ди Грегорио – Марлон, Мари, Кальдирола, Биринделли, Пессина, Ровелла, Валоти, Молина, Капрари, Петанья.

Аталанта: Муссо – Скальвини, Демирал, Околи, Соппи, де Рон, Копмейнерс, Дзаппакоста, Эдерсон, Хейлунд, Лукман.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.65 по линии Parimatch.

5 сентября, понедельник