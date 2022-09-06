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Чемпионат Италии
Монца
05.09.2022, FT 0 : 2
Аталанта
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Италия
06 сентября 2022, 03:27 |
56
0

Монца – Аталанта – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 5-го тура чемпионата Италии

06 сентября 2022, 03:27 |
56
0
Монца – Аталанта – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура сезона-2022/2023 «Аталанта» добилась комфортной победы на выезде над «Монцой». 

Чемпионат Италии. 5-й тур
«Монца» – «Аталанта» – 0:2

События матча

65’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Марлон Сантос (Монца).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Аталанта).
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Серия A Аталанта Монца чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Монца - Аталанта
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Источник Sport.ua
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