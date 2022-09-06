Италия06 сентября 2022, 03:27 |
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Монца – Аталанта – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 5-го тура чемпионата Италии
06 сентября 2022, 03:27 |
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В матче 5-го тура сезона-2022/2023 «Аталанта» добилась комфортной победы на выезде над «Монцой».
Чемпионат Италии. 5-й тур
«Монца» – «Аталанта» – 0:2
События матча
65’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Марлон Сантос (Монца).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Аталанта).
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