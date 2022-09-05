Италия05 сентября 2022, 19:30 | Обновлено 05 сентября 2022, 20:28
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Монца – Аталанта. Малиновский в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 сентября в 19:30 матч 5-го тура чемпионата Италии
05 сентября 2022, 19:30 | Обновлено 05 сентября 2022, 20:28
1170
0
5 сентября в 19:30 проходит матч 5-го тура чемпионата Италии между командами «Монца» и «Аталанта».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский вышел в основе.
Монца – Аталанта. Малиновский в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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Стартовые составы команд
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