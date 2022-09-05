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Чемпионат Италии
Монца
49 0 : 0
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 сентября 2022, 19:30 | Обновлено 05 сентября 2022, 20:28
1170
0

Монца – Аталанта. Малиновский в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 сентября в 19:30 матч 5-го тура чемпионата Италии

05 сентября 2022, 19:30 | Обновлено 05 сентября 2022, 20:28
1170
0
Монца – Аталанта. Малиновский в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Монца

5 сентября в 19:30 проходит матч 5-го тура чемпионата Италии между командами «Монца» и «Аталанта».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский вышел в основе.

Монца – Аталанта. Малиновский в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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