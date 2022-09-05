Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А

В матче 5-го тура сезона-2022/2023 подопечные Джан Пьеро Гасперини добились комфортной победы на выезде над «Монцой». Первая половина игры голами не порадовала, а вскоре после перерыва «богиню» вывел вперед 19-летний датчанин Хойлунд. Через восемь минут автогол в исполнении экс-защитника донецкого «Шахтера» Марлона позволил «Аталанте» перевес развить – 2:0.

Украинец Руслан Малиновский в стартовом составе бергамасков отыграл до 71-й минуты и был заменен на Скальвини.

«Аталанта», обыграв «Монцу», набрала 13 очков, поднялась на первое место в таблице Серии А и на два пункта опережает «Наполи» с «Миланом». 11 сентября в 6-м туре подопечные Гасперини сыграют дома с «Кремонезе».

В параллельном матче «Саларнитана» и «Эмполи» не смогли определить сильнейшего - ничья 2:2.

Чемпионат Италии. 5-й тур

«Монца» - «Аталанта» - 0:2

Голы: Хойлунд, 57 (0:1). Марлон, 65 автогол (0:2).

«Салернитана» - «Эмполи» - 2:2

Голы: Сатриано, 31 (0:1). Маццокки, 39 (1:1). Диа, 61 (2:1). Ламмерс, 81 (2:2).