Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Италия
05 сентября 2022, 21:33 | Обновлено 05 сентября 2022, 21:39
996
0

Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А

Бергамаски возглавили таблицу чемпионата Италии

05 сентября 2022, 21:33 | Обновлено 05 сентября 2022, 21:39
996
0
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура сезона-2022/2023 подопечные Джан Пьеро Гасперини добились комфортной победы на выезде над «Монцой». Первая половина игры голами не порадовала, а вскоре после перерыва «богиню» вывел вперед 19-летний датчанин Хойлунд. Через восемь минут автогол в исполнении экс-защитника донецкого «Шахтера» Марлона позволил «Аталанте» перевес развить – 2:0.

Украинец Руслан Малиновский в стартовом составе бергамасков отыграл до 71-й минуты и был заменен на Скальвини.

«Аталанта», обыграв «Монцу», набрала 13 очков, поднялась на первое место в таблице Серии А и на два пункта опережает «Наполи» с «Миланом». 11 сентября в 6-м туре подопечные Гасперини сыграют дома с «Кремонезе».

В параллельном матче «Саларнитана» и «Эмполи» не смогли определить сильнейшего - ничья 2:2.

Чемпионат Италии. 5-й тур

«Монца» - «Аталанта» - 0:2

Голы: Хойлунд, 57 (0:1). Марлон, 65 автогол (0:2).

«Салернитана» - «Эмполи» - 2:2

Голы: Сатриано, 31 (0:1). Маццокки, 39 (1:1). Диа, 61 (2:1). Ламмерс, 81 (2:2).

По теме:
Монца – Аталанта. Малиновский в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
С первых минут. Малиновский вернулся в старт Аталанты
Монца - Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Серия A Аталанта Монца чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
Бокс | 05 сентября 2022, 00:15 2
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым

Прекрасное стилистическое противостояние супертяжей

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Миколенко провел выдающийся матч против Салаха»
Футбол | 05 сентября 2022, 16:06 9
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Миколенко провел выдающийся матч против Салаха»
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Миколенко провел выдающийся матч против Салаха»

Тренер «Эвертона» похвалил украинского защитника

Селезнев пока не играет. Минай и Колос не выявили сильнейшего
Футбол | 05.09.2022, 15:02
Селезнев пока не играет. Минай и Колос не выявили сильнейшего
Селезнев пока не играет. Минай и Колос не выявили сильнейшего
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
Футбол | 04.09.2022, 22:50
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
Футбол | 05.09.2022, 09:22
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
04.09.2022, 08:14 1
Футбол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
03.09.2022, 22:01 10
Футбол
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
04.09.2022, 14:31 1
Бокс
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
03.09.2022, 19:52 54
Баскетбол
Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды
Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды
05.09.2022, 12:24 48
Футбол
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
04.09.2022, 12:10 14
Футбол
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
04.09.2022, 12:24 1
Бокс
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
04.09.2022, 13:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности