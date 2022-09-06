05.09.2022, FT 2 : 2
Италия06 сентября 2022, 05:47 |
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Салернитана – Эмполи – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 5-го тура чемпионата Италии
06 сентября 2022, 05:47 |
66
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В матче 5-го тура сезона-2022/2023 «Салернитана» и «Эмполи» не смогли определить сильнейшего.
Чемпионат Италии. 5-й тур
«Салернитана» - «Эмполи» - 2:2
Голы: Сатриано, 31 (0:1). Маццокки, 39 (1:1). Диа, 61 (2:1). Ламмерс, 81 (2:2).
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Ламмерс (Эмполи).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Салернитана).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Паскуале Маццокки (Салернитана).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Сатриано (Эмполи).
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