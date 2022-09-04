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  4. Володько прокомментировала выход в финал турнира ITF в Португалии
ITF
04 сентября 2022, 15:02 |
96
0

Володько прокомментировала выход в финал турнира ITF в Португалии

Катерина в воскресенье сразится за титул

04 сентября 2022, 15:02 |
96
0
Володько прокомментировала выход в финал турнира ITF в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько (Бондаренко)

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) рассказал о победе в полуфинале хардового 25-тысячника в Лейрии (Португалия)

«Самым сложным в этом матче, как и всегда это бывает, выдался конец игры. Тот, кто проигрывает, всегда старается приложить больше усилий. И этот игрок может начать играть лучше, потому что ему уже нечего терять. А тебе в свою очередь нужно оставаться в моменте, продолжать играть в том же духе. В таких случаях опыт и все то, что уже было в моей карьере, конечно, тоже важны. Однако, ситуация другая, когда ты какой-то период не играл. Тогда ты просто стараешься делать все то же, что делал раньше, чтобы выйти на тот же уровень, который у тебя когда-то был. 

Думаю, что предстоящий финал против Натальи Стеванович получится хорошим, она большой боец», – сказала Володько.
 

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