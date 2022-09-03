Опытная украинка вышла в финал турнира в Португалии
Катерина Володько поборется за трофей в Лейрии
Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 546) вышла в финал хардового 25-тысячника в Лейрии (Португалия). В 1/2 финала турнира украинка обыграла японскую теннисистку Хосоги Сакуру (WTA 386).
ITF W25 Лейрия (Португалия). Хард. 1/2 финала
Катерина Володько (Украина) – Хосоги Сакура (Япония) – 6:1, 6:3
Матч длился 1 час и 17 минут. В прошлом раунде Катерина обыграла Антонию Рузич (Хорватия, WTA 224).
В финале 36-летняя украинка поборется за трофей с Натальей Стеванович (Сербия, WTA 198).
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