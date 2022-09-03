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  4. Опытная украинка вышла в финал турнира в Португалии
ITF
03 сентября 2022, 17:23 |
289
0

Опытная украинка вышла в финал турнира в Португалии

Катерина Володько поборется за трофей в Лейрии

03 сентября 2022, 17:23 |
289
0
Опытная украинка вышла в финал турнира в Португалии
ФТУ. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 546) вышла в финал хардового 25-тысячника в Лейрии (Португалия). В 1/2 финала турнира украинка обыграла японскую теннисистку Хосоги Сакуру (WTA 386).

ITF W25 Лейрия (Португалия). Хард. 1/2 финала

Катерина Володько (Украина) – Хосоги Сакура (Япония) – 6:1, 6:3

Матч длился 1 час и 17 минут. В прошлом раунде Катерина обыграла Антонию Рузич (Хорватия, WTA 224).

В финале 36-летняя украинка поборется за трофей с Натальей Стеванович (Сербия, WTA 198).

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Катерина Володько (Бондаренко) ITF Лейрия
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Источник Sport.ua
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