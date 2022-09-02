Шестой тур АПЛ будет стартовать одним из центральных матчей тура. Пусть «Ливерпуль» и «Эвертон» в последние годы располагаются по разным полюсам турнирной таблице, но Мерсисайдское дерби – это всегда крутое событие. Особенно сейчас для украинских любителей футбола, когда цвета «Ирисок» защищает Виталий Миколенко.

«Эвертон»

Для «Эвертона» начало нового сезона удачным не назовешь. В стартовых пяти турах АПЛ команда Фрэнка Лэмпарда не одержала ни одной победы и набрала всего три очка. При этом особо сложным календарь «Эвертона» на старте сезона не назовешь – из всех соперников топ-клубом можно назвать лишь «Челси», которому «Ириски» в первом туре проиграли 0:1.

Поражения в двух стартовых турах сменились тремя ничьими подряд. Пришло время для победы? Одержать ее в противостоянии с самым принципиальным соперником, да еще и на домашнем поле, было бы очень красиво. Но как же сложно будет это сделать! Тем более, что и кадровых проблем у «Эвертона» хватает. Лэмпард в предстоящем дерби не сможет рассчитывать на Доминика Калверта-Льюина, Йерри Мину, Эндроса Таусенда и Идрисса Гейе.

«Ливерпуль»

Пока на старте сезона все смеялись над «Манчестер Юнайтед», у «Ливерпуля» дела шли немногим лучше. Когда же в третьем туре команда Юргена Клоппа в очной встрече проиграла кризисным «Красным дьяволам» - стало совсем не до смеха.

После этого дела у «Ливерпуля» начали постепенно налаживаться, и команда одержала две победы подряд. Но какими же разными они были! Сначала разозленные «Красные» настреляли 9 безответных голов «Борнмуту» и тем самым отправили в отставку Скотта Паркера. А в среду была одержана тяжелейшая волевая победа на выезде над «Ньюкаслом»: победный гол был забит на 98-й минуте.

Неудачному старту сезона в исполнении «Ливерпуля» есть довольно простое объяснение – эпидемия травм. Постепенно команда Юргена Клоппа из нее выбирается, но в матче с «Эвертоном» немецкий тренер по-прежнему не сможет рассчитывать на Диогу Жоту, Наби Кейта, Ибрахима Конате и Алекса Окслейда-Чемберлена. Так или иначе, фору соперникам в борьбе за чемпионство «Ливерпуль» на старте дал солидную, и пора бросаться в погоню – очки терять нельзя.

История встреч

Предстоящий матч между «Ливерпулем» и «Эвертоном» будет уже 147-м официальным в истории. Преимущество по личным встречам, конечно же, на стороне «Красных» - 64 победы против 29. Еще 53 матча завершились вничью. Разница голов – 199 – 127 также в пользу «Ливерпуля».

Прогноз на противостояние

Прервать серию неудач и одержать первую победу в сезоне «Эвертону» будет сложно. Наша ставка – победа «Ливерпуля», пусть она и будет непростой и, скорее всего, минимальной. Коэффициент – 1,42.

3 сентября, суббота