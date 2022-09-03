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03 сентября 2022, 14:30 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:35
401
0

Эвертон – Ливерпуль. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 сентября в 14:30 поединок 6-го тура Английской Премьер-лиги

03 сентября 2022, 14:30 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:35
401
0
Эвертон – Ливерпуль. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

3 сентября в 14:30 в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Ливерпуль».

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Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «ирисок».

Эвертон – Ливерпуль. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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