Англия03 сентября 2022, 14:30 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:35
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Эвертон – Ливерпуль. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 сентября в 14:30 поединок 6-го тура Английской Премьер-лиги
03 сентября 2022, 14:30 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:35
401
0
3 сентября в 14:30 в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Ливерпуль».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «ирисок».
Эвертон – Ливерпуль. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.
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Стартовые составы команд
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