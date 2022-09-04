Эвертон – Ливерпуль – 0:0. Миколенко провел 90 минут. Видеообзор матча

В субботу, 3 августа, состоялся матч 6-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем».

Чемпионат Англии по футболу. 6-й тур

АПЛ. 3 сентября

«Эвертон» – «Ливерпуль» – 0:0

Ливерпульское дерби завершилось без голов, а команда Юргена Клоппа четвертый раз в нынешнем сезоне теряет очки.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и доиграл до финального свистка.

Сейчас «Эвертон» занимает 16-е место в таблице АПЛ, а «Ливерпуль» расположился на 6-м.