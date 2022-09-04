Эвертон – Ливерпуль – 0:0. Миколенко провел 90 минут. Видеообзор матча
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В субботу, 3 августа, состоялся матч 6-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем».
Чемпионат Англии по футболу. 6-й тур
АПЛ. 3 сентября
«Эвертон» – «Ливерпуль» – 0:0
Ливерпульское дерби завершилось без голов, а команда Юргена Клоппа четвертый раз в нынешнем сезоне теряет очки.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и доиграл до финального свистка.
Сейчас «Эвертон» занимает 16-е место в таблице АПЛ, а «Ливерпуль» расположился на 6-м.
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