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04 сентября 2022, 02:40 | Обновлено 04 сентября 2022, 02:59
38
0

Эвертон – Ливерпуль – 0:0. Миколенко провел 90 минут. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура АПЛ

04 сентября 2022, 02:40 | Обновлено 04 сентября 2022, 02:59
38
0
Эвертон – Ливерпуль – 0:0. Миколенко провел 90 минут. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 августа, состоялся матч 6-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем».

Чемпионат Англии по футболу. 6-й тур

АПЛ. 3 сентября

«Эвертон» – «Ливерпуль» – 0:0

Ливерпульское дерби завершилось без голов, а команда Юргена Клоппа четвертый раз в нынешнем сезоне теряет очки.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и доиграл до финального свистка.

Сейчас «Эвертон» занимает 16-е место в таблице АПЛ, а «Ливерпуль» расположился на 6-м.

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