Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Ливерпулем в дерби

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 0:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и доиграл до финального свистка.

«Эвертон» после 6 туров идет без побед и имеет в активе лишь 4 очка. У «Ливерпуля» 9 баллов и 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ, 6-й тур

«Эвертон» – «Ливерпуль» – 0:0

«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Коуди, Миколенко, Дэвис (Гуйе, 62), Онана, Грэй, Мопе, Ивоби, Гордон (Макнил, 82).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 59), ван Дейк, Гомес, Цимикас (Робертсон, 59), Фабиньо, Эллиотт (Матип, 80), Карвалью (Фирмино, 46), Салах, Диас, Нуньес (Диогу Жота, 80).