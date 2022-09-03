Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Ливерпулем в дерби
Чемпионат Англии
Эвертон
03.09.2022, FT 0 : 0
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 сентября 2022, 16:28 | Обновлено 03 сентября 2022, 16:40
1029
0

Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Ливерпулем в дерби

Команда Юргена Клоппа четвертый раз в сезоне потеряла очки

03 сентября 2022, 16:28 | Обновлено 03 сентября 2022, 16:40
1029
0
Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Ливерпулем в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 0:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и доиграл до финального свистка.

«Эвертон» после 6 туров идет без побед и имеет в активе лишь 4 очка. У «Ливерпуля» 9 баллов и 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ, 6-й тур

«Эвертон» – «Ливерпуль» – 0:0

«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Коуди, Миколенко, Дэвис (Гуйе, 62), Онана, Грэй, Мопе, Ивоби, Гордон (Макнил, 82).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 59), ван Дейк, Гомес, Цимикас (Робертсон, 59), Фабиньо, Эллиотт (Матип, 80), Карвалью (Фирмино, 46), Салах, Диас, Нуньес (Диогу Жота, 80).

По теме:
Перегнал Эдвина ван дер Сара и Тима Ховарда! Де Хеа установил рекорд МЮ
Астон Вилла – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Ливерпуль. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
Теннис | 03 сентября 2022, 05:37 4
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open

Айла Томлянович одержала победу в трехсетовом поединке

Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Футбол | 03 сентября 2022, 10:36 20
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива

Зе Луиш близок к переходу в «Динамо»

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
Футбол | 02.09.2022, 22:51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
АЗАРЕНКО – о войне рф против Украины: «Мне не дали показать свою позицию»
Теннис | 03.09.2022, 11:10
АЗАРЕНКО – о войне рф против Украины: «Мне не дали показать свою позицию»
АЗАРЕНКО – о войне рф против Украины: «Мне не дали показать свою позицию»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «С первой до последней минуты делали все для результата»
Футбол | 03.09.2022, 16:18
Патрик ван ЛЕУВЕН: «С первой до последней минуты делали все для результата»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «С первой до последней минуты делали все для результата»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
02.09.2022, 12:47 1
Бокс
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
01.09.2022, 20:41 6
Футбол
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
02.09.2022, 13:50 2
Бокс
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
02.09.2022, 12:59
Бокс
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
02.09.2022, 23:45 10
Футбол
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
02.09.2022, 15:25 13
Бокс
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
01.09.2022, 20:00 30
Футбол
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
02.09.2022, 19:01 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности