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  4. Когда играет Киченок? На US Open остались две украинки
US Open
02 сентября 2022, 07:34 |
469
0

Когда играет Киченок? На US Open остались две украинки

Людмила продолжит выступление в парном разряде

02 сентября 2022, 07:34 |
469
0
Когда играет Киченок? На US Open остались две украинки
Getty Images/Global Images Ukraine

2 сентября на Открытом чемпионате США по теннису начнутся матчи 1/16 финала парного разряда.

Из украинок в пятницу на корт выйдет только Людмила Киченок.

Корт №6, первый запуск (18:00*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко Анна Бондарь / Грет Миннен

Отметим, что вчера, 1 сентября, украинка и латвийка обыграли дуэт Панна Удварди (Венгрия) / Тамара Зиданшек (Словения).

Также свое выступление в парном разряде продолжит Марта Костюк (Украина), которая сегодня ночью вместе со своей напарницей Чжан Шуай (Китай) обыграла сестру Людмилы Надию Киченок (Украина) и Оксану Калашникову (Грузия), но свой матч Костюк проведет завтра. К сожалению, с одиночного разряда Марта выбыла.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Анна Бондар Грет Миннен Марта Костюк Надежда Киченок US Open 2022
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Источник Sport.ua
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