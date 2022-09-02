Когда играет Киченок? На US Open остались две украинки
Людмила продолжит выступление в парном разряде
2 сентября на Открытом чемпионате США по теннису начнутся матчи 1/16 финала парного разряда.
Из украинок в пятницу на корт выйдет только Людмила Киченок.
Корт №6, первый запуск (18:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Анна Бондарь / Грет Миннен
Отметим, что вчера, 1 сентября, украинка и латвийка обыграли дуэт Панна Удварди (Венгрия) / Тамара Зиданшек (Словения).
Также свое выступление в парном разряде продолжит Марта Костюк (Украина), которая сегодня ночью вместе со своей напарницей Чжан Шуай (Китай) обыграла сестру Людмилы Надию Киченок (Украина) и Оксану Калашникову (Грузия), но свой матч Костюк проведет завтра. К сожалению, с одиночного разряда Марта выбыла.
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