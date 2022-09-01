Марта Костюк – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга US Open
1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) продолжит выступления в основе Открытого чемпионата США.
Во втором круге украинка сразится против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (№26 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №17. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница сразится против Паулы Бадосы (№4 WTA) или Петры Мартич (№54 WTA).
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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