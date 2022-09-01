Марта Костюк – Виктория Азаренко. Прогноз на матч 1/32 финала US Open

В четверг, 1 сентября, в 1/32 финала Открытого чемпионата США по теннису встретятся Марта Костюк (Украина, WTA 26) и Виктория Азаренко (WTA 26).

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США / 29 августа - 11 сентября / хард / $24,443,600

Действующая чемпионка: Эмма Радукану (Великобритания)

Обе теннисистки начали свое выступление на US Open с 1/64 финала. Марта в первом круге турнира обыграла Майяр Шериф (Египет, WTA 63) в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:4. У украинки были небольшие проблемы с попадание первым мячом (58%), но тем не менее Марта смогла выиграть 81% розыгрышей на первой подаче. За матч Костюк сделал 3 брейка, дважды отдала свою подачу, совершила 6 двойных ошибок и 4 раза подала на вылет. На 2-й подаче Костюк также смотрелась неплохо, что призвело к 15 выигранным поинтам из 26. Отметим, что до US Open 20-летняя украинка сыграла на турнире в Гранби (Канада), где прошла в полуфинал турнира, но снялась из-за болей в плече.

Виктория Азаренко в первому круге отдала сет 18-летней квалифаерке Эшлин Крюгер (США, WTA 244). Матч закончился в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:2. Отметим, что Азаренко за матч ни разу не сделала эйс, не реализовала 12 брейк-поинтов, а также трижды отдала свою подачу.

Instagram. Виктория Азаренко

Марта Костюк является чемпионкой Australia Open 2017, правда среди юниорок. Также в том же году она выиграла титул в парном разряде и на US Open. Из успехов во взрослом туре стоит отметить полуфинал хардового турнира серии WTA 500 в Дубае в 2021 году. К сожалению, триумфа на турнирах WTA она еще не добилась.

Виктория Азаренко – экс-первая ракетка мира, 2-х кратаня победительница Grand Slam и победительница Олимпийских игр 2012 в миксте. Всего на счету Виктории 21 титул серии WTA.

Ранее теннисистки не играли друг с другом. Матч начнется не ранее 18:00 по Киеву.

Прогноз от Sport.ua – Фора Костюк +3.5 за 1.71