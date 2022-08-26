WTA26 августа 2022, 07:36 | Обновлено 26 августа 2022, 07:45
452
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Борьбы за финал не будет. Костюк из-за травмы снялась с турнира в Канаде
У Марты снова проблемы с плечом
26 августа 2022, 07:36 | Обновлено 26 августа 2022, 07:45
452
1
Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с хардового турнира WTA 250 в Канаде.
После победы в четвертьфинале украинка решила не продолжать борьбу на соревнованиях из-за травмы плеча.
Это означает, что австралийка Дарья Сэвилл проходит в финал без борьбы.
Отметим, что это должен был быть четвертый полуфинал на уровне WTA для Костюк. Ранее она еще никогда не играла в матче за титул.
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Я сподіваюся, що Марта знялася для відпочинку перед US open, а не через явну травму.
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