Борьбы за финал не будет. Костюк из-за травмы снялась с турнира в Канаде

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с хардового турнира WTA 250 в Канаде.

После победы в четвертьфинале украинка решила не продолжать борьбу на соревнованиях из-за травмы плеча.

Это означает, что австралийка Дарья Сэвилл проходит в финал без борьбы.

Отметим, что это должен был быть четвертый полуфинал на уровне WTA для Костюк. Ранее она еще никогда не играла в матче за титул.