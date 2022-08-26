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WTA
26 августа 2022, 07:36 | Обновлено 26 августа 2022, 07:45
452
1

Борьбы за финал не будет. Костюк из-за травмы снялась с турнира в Канаде

У Марты снова проблемы с плечом

26 августа 2022, 07:36 | Обновлено 26 августа 2022, 07:45
452
1
Борьбы за финал не будет. Костюк из-за травмы снялась с турнира в Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с хардового турнира WTA 250 в Канаде.

После победы в четвертьфинале украинка решила не продолжать борьбу на соревнованиях из-за травмы плеча.

Это означает, что австралийка Дарья Сэвилл проходит в финал без борьбы.

Отметим, что это должен был быть четвертый полуфинал на уровне WTA для Костюк. Ранее она еще никогда не играла в матче за титул.

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Комментарии 1
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kollekciy
Я сподіваюся, що Марта знялася для відпочинку перед US open, а не через явну травму.  
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