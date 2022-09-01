Анетт КОНТАВЕЙТ: «Мне не было стыдно проиграть Серене»

Вторая ракетка мира Анетт Контавейт прокомментировала поражение Серене Уильямс во втором круге US Open (6:7, 6:2, 2:6).

«Я думаю, что сыграла неплохой матч. Она определенно подняла свой уровень в 3-м сете. Серена играла потрясающе.

В первом сете она так хорошо подавала в самые важные моменты. Я очень боролась, думала, что провела достойный матч. Но сегодня она была лучше.

Мне определенно не было стыдно проиграть Серене. Но было очень сложно играть, когда весь стадион болел за нее», – сказала Контавейт.

Отметим, что матч посетили 29 959 зрителей. Это новый рекорд посещаемости вечерних сессий на стадионе Артура Эша.