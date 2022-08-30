US Open30 августа 2022, 14:01 |
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ФОТО. Серена Уильямс появилась на обложке журнала Time
Легендарная американка завершает карьеру
30 августа 2022, 14:01 |
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Легенда мирового тенниса Серена Уильямс проводит свой прощальный турнир в карьере – US Open-2022. Сегодня ночью американка в первом раунде обыграла Данку Ковинич.
Фото Уильямс появится на сентябрьском выпуске знаменитого журнала Time. Заголовок простой и красноречивый – «The greatest» (величайшая):
THE GREATEST. 👑 pic.twitter.com/xiYNKPSV3f— S by Serena (@sbyserena) August 29, 2022
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