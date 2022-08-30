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  4. ФОТО. Серена Уильямс появилась на обложке журнала Time
US Open
30 августа 2022, 14:01 |
149
0

ФОТО. Серена Уильямс появилась на обложке журнала Time

Легендарная американка завершает карьеру

30 августа 2022, 14:01 |
149
0
ФОТО. Серена Уильямс появилась на обложке журнала Time
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Легенда мирового тенниса Серена Уильямс проводит свой прощальный турнир в карьере – US Open-2022. Сегодня ночью американка в первом раунде обыграла Данку Ковинич.

Фото Уильямс появится на сентябрьском выпуске знаменитого журнала Time. Заголовок простой и красноречивый – «The greatest» (величайшая):

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Серена Уильямс US Open 2022 Time
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