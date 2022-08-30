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US Open
30 августа 2022, 05:40 | Обновлено 30 августа 2022, 05:51
227
0

Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого круга US Open

30 августа 2022, 05:40 | Обновлено 30 августа 2022, 05:51
227
0
Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) начнет выступления в основе Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка сразится против Майяр Шериф из Египта (№63 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №4 после матча Гомбош – Рамос. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила египтянка.

В следующем круге победительница сразится против Эшлин Крюгер (№244 WTA) или Виктории Азаренко (№26 WTA).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотранляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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