Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого круга US Open
30 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) начнет выступления в основе Открытого чемпионата США.
В первом круге украинка сразится против Майяр Шериф из Египта (№63 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №4 после матча Гомбош – Рамос. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила египтянка.
В следующем круге победительница сразится против Эшлин Крюгер (№244 WTA) или Виктории Азаренко (№26 WTA).
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Плеер с видеотранляцией будет добавлен ближе к началу матча
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