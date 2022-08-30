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US Open
30 августа 2022, 04:08 | Обновлено 30 августа 2022, 04:47
83
0

Ангелина Калинина – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого круга US Open

30 августа 2022, 04:08 | Обновлено 30 августа 2022, 04:47
83
0
Ангелина Калинина – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

30 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет выступления в основе Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка сразится против американки Бернарды Перы (№45 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №11 после матча Норри – Пэр. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Ранее девушки играли трижды, украинка выиграла два матча.

В следующем круге победительница сразится против Эрики Андреевой (№130 WTA) или Петры Квитовой (№21 WTA).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотранляцией будет добавлен ближе к началу матча

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смотреть онлайн US Open 2022 Бернарда Пера Ангелина Калинина
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Источник Sport.ua
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