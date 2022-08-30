Ангелина Калинина – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого круга US Open
30 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет выступления в основе Открытого чемпионата США.
В первом круге украинка сразится против американки Бернарды Перы (№45 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №11 после матча Норри – Пэр. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Ранее девушки играли трижды, украинка выиграла два матча.
В следующем круге победительница сразится против Эрики Андреевой (№130 WTA) или Петры Квитовой (№21 WTA).
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Плеер с видеотранляцией будет добавлен ближе к началу матча
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