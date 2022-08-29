Даяна Ястремская – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№86 WTA) начнет выступления в основе Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка сразится против американки Мэдисон Киз (№20 WTA). Встреча состоится третьим запуском на стадионе Луи Армстронга после матча Снигур – Халеп. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница сразится против Камилы Джорджи (№67 WTA) или Анны Бондар (№55 WTA).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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