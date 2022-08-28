Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа

29 августа стартует матчи первого круга на Открытом чемпионате США по теннису. Во понедельник на корты выйдут две украинки.

Расписание матчей с участием украинок

Стадион Луи Армстронга, второй запуск (20:00*)

Дарья Снигур [Q] – Симона Халеп [7]

Стадион Луи Армстронга, третий запуск (21:30*)

Даяна Ястремская – Мэдисон Киз [20]

*ориентировочное время

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