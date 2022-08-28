Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа
US Open
28 августа 2022, 21:00 | Обновлено 28 августа 2022, 21:01
621
1

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа

В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут две украинки

28 августа 2022, 21:00 | Обновлено 28 августа 2022, 21:01
621
1
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

29 августа стартует матчи первого круга на Открытом чемпионате США по теннису. Во понедельник на корты выйдут две украинки.

Расписание матчей с участием украинок

Стадион Луи Армстронга, второй запуск (20:00*)
 Дарья Снигур [Q] –  Симона Халеп [7]

Стадион Луи Армстронга, третий запуск (21:30*)
 Даяна Ястремская  Мэдисон Киз [20]

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

По теме:
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
Рейтинг WTA. Калинина вернула статус первой ракетки Украины
Дождались. На US Open тренеры смогут давать подсказки игрокам во время игр
расписание US Open 2022 Дарья Снигур Симона Халеп Даяна Ястремская Мэдисон Киз
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
Футбол | 28 августа 2022, 13:31 31
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?

Проекты 1+1 media не будут транслировать матчи УПЛ на YouTube

Позор WTA. Турниры в Северной Америке выиграли теннисистки из рф
Теннис | 28 августа 2022, 10:55 5
Позор WTA. Турниры в Северной Америке выиграли теннисистки из рф
Позор WTA. Турниры в Северной Америке выиграли теннисистки из рф

Дарья Касаткина и Людмила Самсонова стали триумфаторами турниров в США и Канаде соответственно

Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Бокс | 28.08.2022, 14:47
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
Футбол | 28.08.2022, 09:00
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
Сергей ПАЛКИН: «Почему россия до сих пор член ФИФА?»
Футбол | 28.08.2022, 15:15
Сергей ПАЛКИН: «Почему россия до сих пор член ФИФА?»
Сергей ПАЛКИН: «Почему россия до сих пор член ФИФА?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arctic
Буде видовище!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
27.08.2022, 14:50 1
Футбол
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
27.08.2022, 00:16 11
Футбол
Юбилейная победа. Украинский супертяж Выхрист разобрал очередного соперника
Юбилейная победа. Украинский супертяж Выхрист разобрал очередного соперника
27.08.2022, 21:48 1
Бокс
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
27.08.2022, 04:27
Бокс
Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»
Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»
26.08.2022, 18:29 26
Футбол
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
28.08.2022, 12:37 36
Футбол
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
28.08.2022, 09:45
Бокс
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
27.08.2022, 17:49 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности