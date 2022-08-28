US Open28 августа 2022, 21:00 | Обновлено 28 августа 2022, 21:01
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Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа
В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут две украинки
28 августа 2022, 21:00 | Обновлено 28 августа 2022, 21:01
621
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29 августа стартует матчи первого круга на Открытом чемпионате США по теннису. Во понедельник на корты выйдут две украинки.
Расписание матчей с участием украинок
Стадион Луи Армстронга, второй запуск (20:00*)
Дарья Снигур [Q] – Симона Халеп [7]
Стадион Луи Армстронга, третий запуск (21:30*)
Даяна Ястремская – Мэдисон Киз [20]
*ориентировочное время
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