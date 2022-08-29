Дарья Снигур – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№124 WTA) начнет выступления в основе Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка, которая преодолела сито квалификации, сразится против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп (№7 WTA). Встреча состоится вторым запуском на стадионе Луи Армстронга после матча Маррей – Черундоло. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница сразится против Магдалены Френх (№103 WTA) или Ребекки Марино (№106 WTA).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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