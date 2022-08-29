Дарья Снигур – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого круга US Open
29 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№124 WTA) начнет выступления в основе Открытого чемпионата США.
В первом круге украинка, которая преодолела сито квалификации, сразится против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп (№7 WTA). Встреча состоится вторым запуском на стадионе Луи Армстронга после матча Маррей – Черундоло. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница сразится против Магдалены Френх (№103 WTA) или Ребекки Марино (№106 WTA).
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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