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  4. Дарья Снигур – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
29 августа 2022, 13:25 |
147
0

Дарья Снигур – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого круга US Open

29 августа 2022, 13:25 |
147
0
Дарья Снигур – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дар'я Снігур

29 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№124 WTA) начнет выступления в основе Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка, которая преодолела сито квалификации, сразится против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп (№7 WTA). Встреча состоится вторым запуском на стадионе Луи Армстронга после матча Маррей – Черундоло. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница сразится против Магдалены Френх (№103 WTA) или Ребекки Марино (№106 WTA).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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