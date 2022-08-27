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  4. А где голы? Металлист 1925 и Черноморец расписали мировую
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Металлист 1925
27.08.2022, FT 0 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 16:57 | Обновлено 27 августа 2022, 17:04
138
0

А где голы? Металлист 1925 и Черноморец расписали мировую

Команды Кривенцова и Григорчука не могут забить две игры подряд

27 августа 2022, 16:57 | Обновлено 27 августа 2022, 17:04
138
0
А где голы? Металлист 1925 и Черноморец расписали мировую
ФК Металлист 1925

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Металлист 1925» – «Черноморец» - 0:0

На 54-й минуте Артем Габелок («Металлист 1925») не забил пенальти (вратарь).

Джеймс, 51

«Металлист 1925»: Мозиль – Рудавский, Курило, Безуглый, Шершень (Капинус, 79) – Мартынюк – Ременюк (Дмитренко, 79), Габелок, Бычек, Русин – Борячук (Д. Кравченко, 79).

«Черноморец»: Непогодов – Селин, Ермаков, Джеймс, Салюк – Наумец, Плакса (Гладкий. 84), Политило – Бобко (Кузык, 72), Юсов (Штогрин, 78), Брагару (Фили, 78).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «НСК Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 4 (2) – 12 (6)
Угловые: 5 – 8
Оффсайды: 2 – 1.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 29°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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