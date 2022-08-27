А где голы? Металлист 1925 и Черноморец расписали мировую
Команды Кривенцова и Григорчука не могут забить две игры подряд
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Металлист 1925» – «Черноморец» - 0:0
На 54-й минуте Артем Габелок («Металлист 1925») не забил пенальти (вратарь).
Джеймс, 51
«Металлист 1925»: Мозиль – Рудавский, Курило, Безуглый, Шершень (Капинус, 79) – Мартынюк – Ременюк (Дмитренко, 79), Габелок, Бычек, Русин – Борячук (Д. Кравченко, 79).
«Черноморец»: Непогодов – Селин, Ермаков, Джеймс, Салюк – Наумец, Плакса (Гладкий. 84), Политило – Бобко (Кузык, 72), Юсов (Штогрин, 78), Брагару (Фили, 78).
Арбитр: Евгений Арановский (Киев).
Стадион: «НСК Олимпийский» (Киев).
Удары (в створ): 4 (2) – 12 (6)
Угловые: 5 – 8
Оффсайды: 2 – 1.
МЕТАЛЛИСТ 1925 - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 29°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Не слишком оптимистичный прогноз
Луганчане добыли непростую победу в гостях