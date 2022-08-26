В субботу, 27-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «НСК Олимпийский», начало в 15:00.

Коллектив Валерия Кривенцова уже в первом туре нового сезона сумел сотворить сенсацию, сыграв вничью против донецкого «Шахтера» на главной арене страны (0:0). Здесь же и будут проходить в дальнейшем все домашние матчи «Металлиста 1925», а уже в ближайшее время харьковчанам предстоит дать бой амбициозным футболистам Романа Григорчука. «Черноморец» не смог порадовать своих фанатов в игре против ровенского «Вереса» (0:1), поэтому будет искать очки в предстоящей игре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Черноморец». За ходом матча можно следить по этой ссылке.