В субботу, 27 августа, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец». Стартовый свисток рефери прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Металлист 1925



В предстоящей игре харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец» испытают достаточно пикантные ощущения, так как им придется вспомнить, что именно очное противостояние между двумя данными коллективами в Одессе пришлось на фактически последний день прошлого розыгрыша украинской Премьер-лиги. Тогда команда Валерия Кривенцова находилась в перманентном кризисном состоянии, и совершенно не была очевидной ее судьба на остававшуюся тогда часть сезона. Возможно, донецкий «Шахтер» в первом туре уже нового года где-то держал в голове плохую форму харьковского коллектива прошлогоднего срока давности, поэтому сенсационно потерял очки (0:0).

«1925» вновь будет выступать на главной арене страны в ближайшее время, и теперь уже к нему будут относиться с определенной опаской. Однако, футболисты Кривенцова теперь смогут не только плотно и качественно защищаться, но и поиграть в атаке. Таким образом болельщики клуба смогут наглядно посмотреть, над чем именно команда работала на сборах, забивая практически в каждой своей игре, вне зависимости от результата. В прошлом сезоне с этим показателем у «Металлиста 1925» были определенные проблемы.

Черноморец



Много говорили перед стартовым туром о возвращении легендарного для Одессы Романа Григорчука на тренерский пост в «Черноморце», однако на деле оказалось, что весь неприкрытый шарм от этого назначения украинского специалиста оказался всего лишь шуткой местного колорита. «Моряки» проиграли ровенскому «Вересу», допустив по ходу матча всего одну грубую ошибку (0:1). Как знают любители украинского футбола, в противостояниях против команды Юрия Вирта этого бывает достаточно для поражения.

Таким образом, уже с самого начала нового футбольного года «сине-черные» загнали себя в неприятную ситуацию, когда от каждого последующего матча от них будут требоваться набранные очки. И тут стоит взглянуть на календарь футболистов Григорчука: «Ингулец», «Шахтер», «Александрия», «Ворскла», «Кривбасс» и «Заря» ожидают команду из Одессы до середины октября, и решительно не ясно, где «Черноморцу» в таких условиях искать эти драгоценные баллы. По большому счету, от предстоящей игры «морякам» нужны все три очка.

История встреч



Футбольные пути «Металлиста 1925» и «Черноморца» ранее пересекались 6 раз в рамках УПЛ и Первой лиги. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны гостей – 3 успешных игр для «Черноморца», 1 победа «Металлиста 1925» и 2 ничьих. Последний раз соперники играли в официальном матче прошлой зимой – матч в Одессе завершился победой хозяев со счетом 2:1. За них голами отличились Артур Авагимян и Сергей Кравченко, а у гостей с пенальти забивал Марлисон.

Ориентировочные составы



«Металлист 1925»: Мозиль – Рудавский, Курило, Безуглый, Шершень – Кравченко – Ременюк, Габелок, Мартынюк, Русин – Зубков.

«Черноморец»: Непогодов – Селин, Ермаков, Джеймс, Наумец – Фили, Кравченко, Политыло – Брагару, Гладкий, Штогрин.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что номинальные хозяева поля сумеют оформить короткую беспроигрышную серию. Нашей ставкой будет позиция – «Металлист 1925» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.20 по линии Parimatch.

27 август, суббота