27.08.2022, FT 0 : 0
Украина. Премьер лига27 августа 2022, 17:43 |
93
0
Металлист 1925 – Черноморец – 0:0. Сухая ничья. Обзор матча
Матч второго тура УПЛ завершился вничью
27 августа 2022, 17:43 |
93
0
Сегодня «Металлист 1925» во втором туре УПЛ сыграл вничью 0:0 с «Черноморцем». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 августа 2022, 16:10 0
Украинский защитник снова начнет матч с первых минут
Футбол | 26 августа 2022, 19:11 14
Президент клуба оценил жеребьевку еврокубка
Футбол | 27.08.2022, 15:02
Бокс | 26.08.2022, 20:59
Футбол | 26.08.2022, 18:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.08.2022, 10:10
Бокс
26.08.2022, 03:03 5
26.08.2022, 09:10
25.08.2022, 20:52 32
27.08.2022, 09:13 6
26.08.2022, 20:07 6
26.08.2022, 12:00 1