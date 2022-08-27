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Металлист 1925
27.08.2022, FT 0 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 17:43 |
93
0

Металлист 1925 – Черноморец – 0:0. Сухая ничья. Обзор матча

Матч второго тура УПЛ завершился вничью

27 августа 2022, 17:43 |
93
0
Металлист 1925 – Черноморец – 0:0. Сухая ничья. Обзор матча

Сегодня «Металлист 1925» во втором туре УПЛ сыграл вничью 0:0 с «Черноморцем». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник Sport.ua
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