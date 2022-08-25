US Open25 августа 2022, 22:49 | Обновлено 25 августа 2022, 22:56
119
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Катерина Байндл остановилась в полуфинале квалификации US Open
Украинка в трех сетах проиграла Тамаре Корпач из Германии
25 августа 2022, 22:49 | Обновлено 25 августа 2022, 22:56
119
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№136 WTA) не смогла пробиться в финал квалификации Открытого чемпионата США.
Во втором круге отбора украинка в трех партиях проиграла Тамаре Корпач из Германии (№139 WTA).
US Open. Полуфинал квалификации
Катерина Байндл (Украина) – Тамара Корпач (Германия) – 7:6(6), 3:6, 3:6
В следующем круге Корпач сразится против Фернанды Контрерас Гомес (№201 WTA).
Ранее в финал вышла Дарья Снигур.
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