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  4. Катерина Байндл остановилась в полуфинале квалификации US Open
US Open
25 августа 2022, 22:49 | Обновлено 25 августа 2022, 22:56
119
1

Катерина Байндл остановилась в полуфинале квалификации US Open

Украинка в трех сетах проиграла Тамаре Корпач из Германии

25 августа 2022, 22:49 | Обновлено 25 августа 2022, 22:56
119
1
Катерина Байндл остановилась в полуфинале квалификации US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№136 WTA) не смогла пробиться в финал квалификации Открытого чемпионата США.

Во втором круге отбора украинка в трех партиях проиграла Тамаре Корпач из Германии (№139 WTA).

US Open. Полуфинал квалификации
Катерина Байндл (Украина) – Тамара Корпач (Германия) – 7:6(6), 3:6, 3:6

В следующем круге Корпач сразится против Фернанды Контрерас Гомес (№201 WTA).

Ранее в финал вышла Дарья Снигур.

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Катерина Байндл (Козлова) Тамара Корпач US Open 2022
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Источник Sport.ua
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Kylee Soprano
Немецкая фамилия не помогла)))
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