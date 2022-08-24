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Чемпионат Украины
Рух Львов
24.08.2022 15:00 - : -
Металлист
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Лига чемпионов
24 августа 2022, 05:23 | Обновлено 24 августа 2022, 06:05
47
0

Рух – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 августа в 15:00 поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги

24 августа 2022, 05:23 | Обновлено 24 августа 2022, 06:05
47
0
Рух – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист Харьков

24 августа в 15:00 в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Рух» Львов и «Металлист» Харьков.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина».

Рух – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция ожидается на YouTube-канале FC Rukh

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Источник Sport.ua
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