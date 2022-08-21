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Чемпионат Италии
Аталанта
70 1 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 августа 2022, 21:45 | Обновлено 21 августа 2022, 21:58
1682
2

Аталанта – Милан. Малиновский в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 августа в 21:45 матч 2-го тура чемпионата Италии

21 августа 2022, 21:45 | Обновлено 21 августа 2022, 21:58
1682
2
Аталанта – Милан. Малиновский в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

​В воскресенье, 21 августа, в 21:45 проходит матч 2-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Миланом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский вышел в основе.

Аталанта – Милан. Малиновский в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Милан.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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Octopus
Малиновский уже забил!
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+1
Леха
Гол малина ты лучший 
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