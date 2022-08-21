Италия21 августа 2022, 21:45 | Обновлено 21 августа 2022, 21:58
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Аталанта – Милан. Малиновский в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 августа в 21:45 матч 2-го тура чемпионата Италии
21 августа 2022, 21:45 | Обновлено 21 августа 2022, 21:58
1682
2
В воскресенье, 21 августа, в 21:45 проходит матч 2-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Миланом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский вышел в основе.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Аталанта – Милан. Малиновский в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Милан.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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