Англия21 августа 2022, 17:35 |
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ВИДЕО. Артета снова похвалил Зинченко
Александр на хорошем счету у наставника «Арсенал»
21 августа 2022, 17:35 |
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В матче 3-го тура чемпионата Англии «Арсенал» крупно обыграл «Борнмут» (3:0).
Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и отыграл без замены.
После матча главный тренер «канониров» Микель Артета снова похвалил украинца.
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