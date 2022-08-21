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  4. ВИДЕО. Артета снова похвалил Зинченко
Англия
21 августа 2022, 17:35 |
1558
1

ВИДЕО. Артета снова похвалил Зинченко

Александр на хорошем счету у наставника «Арсенал»

21 августа 2022, 17:35 |
1558
1
ВИДЕО. Артета снова похвалил Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Арсенал» крупно обыграл «Борнмут» (3:0).

Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и отыграл без замены.

После матча главный тренер «канониров» Микель Артета снова похвалил украинца. 

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Микель Артета
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Источник Sport.ua
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justhateme
дуже загальна відповідь
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