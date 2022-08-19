Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
20.08.2022 19:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 августа 2022, 01:21 | Обновлено 19 августа 2022, 10:02
62
0

Борнмут – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

С украинцем Александром Зинченко «канониры» стали претендентами на чемпионский титул

19 августа 2022, 01:21 | Обновлено 19 августа 2022, 10:02
62
0
Борнмут – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 августа, состоится поединок 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» на домашнем стадионе «Дин Корт» примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Борнмут

 

«Вишни» в этом сезоне вернулись в элиту английского футбола. Это стало возможным благодаря финишу на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа, где «Борнмут» совсем немного отстал от победителя – до «Фулхэма» не хватило всего двух баллов. 

В Премьер-лиге команда Скотта Паркера стартовала с домашней победы над «Астон Виллой» со счетом 2:0, а затем разгромно проиграла «Манчестер Сити» (0:4) на выезде. До этого последний раз поражение в официальном матче «Борнмут» потерпел еще в начале апреля, уступив «Вест Бромвичу» (0:2).

Арсенал

 

Команда Микеля Артеты в прошлом сезоне долгое время боролась за зону Лиги чемпионов, однако финишный отрезок чемпионата АПЛ прошла неудачно и в итоге заняла пятое место, отстав от «Тоттенхэма», замкнувшего топ-4, на два очка. Впрочем, возвращение в Лигу Европы – тоже неплохой прогресс, особенно если учесть провальный сезон 2020/21.

В межсезонье ряды «канониров» пополнил Александр Зинченко, за которого они заплатили «Манчестер Сити» 35 миллионов евро компенсации. В дебютном официальном поединке за новый клуб 25-летний украинец оформил ассист, внеся весомую лепту в выездную победу «Арсенала» над «Кристал Пэлас» (2:0) в стартовом туре АПЛ. Затем «канониры» вместе с Александром выиграли у «Лестера» (4:2), благодаря чему делят с «Сити» лидерство в турнирной таблице.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.45 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Борнмут»: Траверс – Лерма, Мипэм, Келли, Смит, Пирсон, Кук, Стейси, Тавернер, Кристи, Мур.

«Арсенал»: Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Жезус, Мартинелли.

20 августа, суббота

«Борнмут» – «Арсенал»
Борнмут. Стадион «Дин Корт». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Тоттенхэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кельн – Фехервар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Гент - Омония. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
прогнозы Арсенал Лондон Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Денис Шаховец Александр Зинченко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Сваток подарил надежду Днепру-1 на общий успех
Футбол | 18 августа 2022, 23:23 0
ВИДЕО. Как Сваток подарил надежду Днепру-1 на общий успех
ВИДЕО. Как Сваток подарил надежду Днепру-1 на общий успех

Игрок днепрян забив головой на 90-й минуте после подачи с углового

Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
Бокс | 18 августа 2022, 17:15 0
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»

Британец не верит, что ко второму бою с Джошуа украинец подошел в другой форме

«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
Бокс | 18.08.2022, 13:50
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Футбол | 18.08.2022, 22:34
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Таблица коэффициентов. Нулевой мид-уик: Украину почти догнала Швейцария
Футбол | 19.08.2022, 08:00
Таблица коэффициентов. Нулевой мид-уик: Украину почти догнала Швейцария
Таблица коэффициентов. Нулевой мид-уик: Украину почти догнала Швейцария
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Сразу две дуэли взглядов Усика и Джошуа. Кто круче?
ВИДЕО. Сразу две дуэли взглядов Усика и Джошуа. Кто круче?
17.08.2022, 19:40 4
Бокс
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
17.08.2022, 22:43 7
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
18.08.2022, 01:25 18
Футбол
Александр УСИК: «Мы рождены, чтобы сражаться»
Александр УСИК: «Мы рождены, чтобы сражаться»
17.08.2022, 17:41 18
Бокс
Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу
Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу
18.08.2022, 12:53 27
Футбол
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
17.08.2022, 11:52 82
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
19.08.2022, 05:25 1
Футбол
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
17.08.2022, 16:07 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности