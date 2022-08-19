В субботу, 20 августа, состоится поединок 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» на домашнем стадионе «Дин Корт» примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Борнмут

«Вишни» в этом сезоне вернулись в элиту английского футбола. Это стало возможным благодаря финишу на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа, где «Борнмут» совсем немного отстал от победителя – до «Фулхэма» не хватило всего двух баллов.

В Премьер-лиге команда Скотта Паркера стартовала с домашней победы над «Астон Виллой» со счетом 2:0, а затем разгромно проиграла «Манчестер Сити» (0:4) на выезде. До этого последний раз поражение в официальном матче «Борнмут» потерпел еще в начале апреля, уступив «Вест Бромвичу» (0:2).

Арсенал

Команда Микеля Артеты в прошлом сезоне долгое время боролась за зону Лиги чемпионов, однако финишный отрезок чемпионата АПЛ прошла неудачно и в итоге заняла пятое место, отстав от «Тоттенхэма», замкнувшего топ-4, на два очка. Впрочем, возвращение в Лигу Европы – тоже неплохой прогресс, особенно если учесть провальный сезон 2020/21.

В межсезонье ряды «канониров» пополнил Александр Зинченко, за которого они заплатили «Манчестер Сити» 35 миллионов евро компенсации. В дебютном официальном поединке за новый клуб 25-летний украинец оформил ассист, внеся весомую лепту в выездную победу «Арсенала» над «Кристал Пэлас» (2:0) в стартовом туре АПЛ. Затем «канониры» вместе с Александром выиграли у «Лестера» (4:2), благодаря чему делят с «Сити» лидерство в турнирной таблице.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.45 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Борнмут»: Траверс – Лерма, Мипэм, Келли, Смит, Пирсон, Кук, Стейси, Тавернер, Кристи, Мур.

«Арсенал»: Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Жезус, Мартинелли.

20 августа, суббота