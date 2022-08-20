Зинченко на высоте. Арсенал добыл третью подряд победу в чемпионате Англии
«Канониры» нацелены провести очень успешный сезон
Лондонский «Арсенал» добыл третью победу подряд на старте чемпионата Англии.
В третьем туре АПЛ «канониры» уверенно обыграли «Борнмут», практически ничего не позволив сделать соперникам.
Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и отыграл без замены.
Отметим, что прошлый чемпионат «Арсенал» начал с трех поражений подряд.
Чемпионат Англии. 3-й тур
«Борнмут» – «Арсенал» – 0:3
Голы: 0:1 – 5 Эдегор, 0:2 – 11 Эдегор, 0:3 – 54 Салиба.
«Борнмут» – Трэверс, Смит, Сенеси (Энтони, 46), Келли, Мифем, Земура, Лерма, Пирсон (Кук, 46), Тавернье, Биллинг (Кристи, 65), Мур.
«Арсенал» – Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 75), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Локонга, 88), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 74), Сака (Тирни, 88), Габриэл Жезус, Мартинелли (Нкетиа, 74).
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А тут три матчі в основі. Тут Зіна буде більше грати. І тут його дійсно люблять. Дивує, чого не запостили новини про пісню, яку фанати склали про нього і співають. Взагалі у Арсенала з'явилося світло в кінці тунелю. Після стільков років упадку - нарешті команда виграє і робить це впевнено. Якщо будуть йти в топ-3 в повернуться в ЛЧ, то фанати будуть носити на руках всю команду.
Взагалі Арсеналу дуже треба в ті англійські кубки вчепитися. Бо кубок є кубок. Трофей є трофей. Ход один з них виграти.
В прошлом году за 5 туров до финиша упустили топ 4 . Но пока радуют. Хотя второй тайм с Пелас ,да и Лестером не очень.
Увидим, но пусть побеждают и в Топ 4 .
В Англии за Арсенал всегда!!!