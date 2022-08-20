Зинченко на высоте. Арсенал добыл третью подряд победу в чемпионате Англии

Лондонский «Арсенал» добыл третью победу подряд на старте чемпионата Англии.

В третьем туре АПЛ «канониры» уверенно обыграли «Борнмут», практически ничего не позволив сделать соперникам.

Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и отыграл без замены.

Отметим, что прошлый чемпионат «Арсенал» начал с трех поражений подряд.

Чемпионат Англии. 3-й тур

«Борнмут» – «Арсенал» – 0:3

Голы: 0:1 – 5 Эдегор, 0:2 – 11 Эдегор, 0:3 – 54 Салиба.

«Борнмут» – Трэверс, Смит, Сенеси (Энтони, 46), Келли, Мифем, Земура, Лерма, Пирсон (Кук, 46), Тавернье, Биллинг (Кристи, 65), Мур.

«Арсенал» – Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 75), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Локонга, 88), Парти, Эдегор (Смит-Роу, 74), Сака (Тирни, 88), Габриэл Жезус, Мартинелли (Нкетиа, 74).