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  4. Борнмут – Арсенал – 0:3. Зинченко идет к трофею. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Борнмут
20.08.2022, FT 0 : 3
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 августа 2022, 22:15 |
1182
0

Борнмут – Арсенал – 0:3. Зинченко идет к трофею. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура АПЛ

20 августа 2022, 22:15 |
1182
0
Борнмут – Арсенал – 0:3. Зинченко идет к трофею. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Арсенал» крупно обыграл «Борнмут».

Смотрите видеообзор матча на YouTube

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Салиба (Арсенал).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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