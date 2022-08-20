Англия20 августа 2022, 22:15 |
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Борнмут – Арсенал – 0:3. Зинченко идет к трофею. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура АПЛ
20 августа 2022, 22:15 |
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В матче 3-го тура чемпионата Англии «Арсенал» крупно обыграл «Борнмут».
Смотрите видеообзор матча на YouTube
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Салиба (Арсенал).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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