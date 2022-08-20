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Чемпионат Англии
Борнмут
12 0 : 2
Арсенал
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Англия
20 августа 2022, 19:30 | Обновлено 20 августа 2022, 19:35
547
0

Борнмут – Арсенал. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 августа в 19:30 поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги

20 августа 2022, 19:30 | Обновлено 20 августа 2022, 19:35
547
0
Борнмут – Арсенал. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа в 19:30 в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги играют «Борнмут» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В основе у канониров заявлен украинский защитник Александр Зинченко.

Борнмут – Арсенал. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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