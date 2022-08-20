Англия20 августа 2022, 19:30 | Обновлено 20 августа 2022, 19:35
547
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Борнмут – Арсенал. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 августа в 19:30 поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги
20 августа 2022, 19:30 | Обновлено 20 августа 2022, 19:35
547
0
20 августа в 19:30 в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги играют «Борнмут» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В основе у канониров заявлен украинский защитник Александр Зинченко.
Борнмут – Арсенал. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
События матча
11’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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