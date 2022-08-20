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21.08.2022 18:30 - : -
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20 августа 2022, 23:22 | Обновлено 20 августа 2022, 23:23
112
0

Ньюкасл – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Битва «денежными мешками»

20 августа 2022, 23:22 | Обновлено 20 августа 2022, 23:23
112
0
Ньюкасл – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 августа, в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток австралийского рефери Джареда Жиллетта из прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Ньюкасл


С момента приобретения фактически наследным принцем Саудовской Аравии прав собственности в отношении английского «Ньюкасла», в клубе из северо-восточной части Англии стало достаточно много свободных денег. Однако реализовать в полной мере свой трансферный потенциал «сороки» до сих пор так и не смогли, так как не имеют в обозримом прошлом за своими плечами существенных достижений на внутренней арене. Текущая трансферная кампания исключением не является, так как «черно-белые» привлекли в свой состав лишь защитников Свена Ботмана и Метта Таргетта, а также голкипера Ника Поупа. В современных английских реалиях эти три покупки обошлись команде в 66 млн евро.

Оценить влияние очередной порции финансовых вливаний на старте новой кампании до сих пор не удавалось, так как новоприбывший в «элиту» «Ноттингем Форест» (2:0) и «Брайтон» (0:0) точно не являются соперниками для измерения каких-либо показателей успешности, при всем уважении к этим клубам. Однако уже в третьем туре команда Эдди Хау пройдет испытание действующим чемпионом страны, амбиции которого уже давно лежат за пределами Англии. А поскольку «Ньюкасл» в своей модели хочет соорудить что-то похожее на «Манчестер Сити», то и их очные встречи в последнее время имеют достаточно интересный подтекст.

Манчестер Сити


Интересным фактом о противостоянии этих двух команд является также и то, что «Ньюкасл» при новых владельцах в прошлом сезоне дважды получил разгром от «Манчестер Сити» (4:0 и 5:0 соответственно). Однако мотивацию коллектива Хосепа Гвардиолы в те моменты было сложно недооценить, так как «горожане» что тогда, что сейчас, боролись и будут продолжать бороться за очередной чемпионский титул. Разумеется, что на старте сезона у соперников явных фаворитов турнира куда больше возможностей зацепиться за результат, однако факт остается фактом – «Сити» в новом розыгрыше АПЛ еще не пропускали голов.

При этом клуб из Манчестера уже успел провести очную дуэль против «Вест Хэма» на выезде (2:0), где с ним постоянно случались какие-то оказии. И тем не менее, в памяти у фанатов все еще свежо провальное противостояние за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:3) – первый трофей нового сезона, который ускользнул из рук команды Гвардиолы. А сколько таких еще впереди? Очевидно, что фанаты «горожан» хотели бы увидеть победы во всех четырех оставшихся турнирах, а иначе зачем более богатые чем у «Ньюкасла» владельцы выкладывали очередную сотню миллионов евро на трансферы в это межсезонье?

Ориентировочные составы


«Ньюкасл»: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Сен-Максимен, Уиллок, Гимараес, Жоэлинтон, Альмирон – Уилсон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Аке, Диаш, Уокер – Гюндоган, Родри, де Брюйне – Фоден, Холанд, Марез.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке победа вновь окажется на стороне гостей. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Сити» (-1,5) с коэффициентом 2.07 по линии Parimatch.

21 августа, воскресенье

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»
Ньюкасл. «Сент-Джеймс Парк». 18:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Джаред Жиллетт (Австралия)
Прогноз Sport.ua – 0:2
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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