Англия21 августа 2022, 18:35 | Обновлено 21 августа 2022, 19:19
2080
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Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 августа в 18:30 поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги
21 августа 2022, 18:35 | Обновлено 21 августа 2022, 19:19
2080
0
21 августа в 18:30 в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги играют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Киран Триппье (Ньюкасл).
39’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ньюкасл.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
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