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Чемпионат Англии
Ньюкасл
59 3 : 2
Ман Сити
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Англия
21 августа 2022, 18:35 | Обновлено 21 августа 2022, 19:19
2080
0

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 августа в 18:30 поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги

21 августа 2022, 18:35 | Обновлено 21 августа 2022, 19:19
2080
0
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

21 августа в 18:30 в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги играют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

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Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Киран Триппье (Ньюкасл).
39’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ньюкасл.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
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Ньюкасл – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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Источник Sport.ua
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