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Чемпионат Англии
Ньюкасл
21.08.2022, FT 3 : 3
Ман Сити
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Англия
21 августа 2022, 20:44 | Обновлено 21 августа 2022, 20:57
1514
5

Большой триллер! Ман Сити совершил камбэк и спас ничью в игре с Ньюкаслом

Два гола отставания сумела отыграть команда Пепа Гвардиолы во 2-м тайме

21 августа 2022, 20:44 | Обновлено 21 августа 2022, 20:57
1514
5
Большой триллер! Ман Сити совершил камбэк и спас ничью в игре с Ньюкаслом
ФК Ман Сити

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» совершил камбэк и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (3:3).

Счет открыл хавбек «горожан» Илкай Гюндоган, но затем хозяева забили три гола.

К счастью для «Манчестер Сити» Эрлин Холанд и Бернарду Силва отыграли гандикап, и матч завершился вничью

«Манчестер Сити» набрал 7 очков и занимает второе место в АПЛ после Арсенала (9 очков).

АПЛ. 3-й тур. 21 августа

Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3

Голы: Гюндоган, 5, Холанд, 60, Бернарду Силва, 64 – Альмирон, 28, Уилсон, 39, Триппьер, 54.

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Ботман, Шер, Берн (Крафт, 90+5), Жоэлинтон, Альмирон (Мерфи, 83), Уиллок (Лонгстафф, 70), Гимарайнс, Уилсон (Вуд, 69), Сен-Максимен.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Аке (Рубен Диаш, 21), Жоау Канселу, Гюндоган, Эрнандес, Де Брейне, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.

Предупреждения: Гимарайнс, 8, Шер, 34, Триппьер, 76, Жоэлинтон, 90+2 – Жоау Канселу, 18, Стоунс, 52.

Судья: Джиллетт (Австралия)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Pojarskiy
Напишу банальщину, Але саме за це ми і любимо АПЛ
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+2
Олесь Хорунжий
Арсенал чемпион
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+1
pol-55
Ньюкасл gut,вистояли в 2му таймі,не можна відпускати такого *монстра* як МС у відрив,для користі всього турніру.
Ответить
+1
Calm
Крутий матч!!
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0
Andy_P
слабО
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0
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