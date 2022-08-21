Большой триллер! Ман Сити совершил камбэк и спас ничью в игре с Ньюкаслом

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» совершил камбэк и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (3:3).

Счет открыл хавбек «горожан» Илкай Гюндоган, но затем хозяева забили три гола.

К счастью для «Манчестер Сити» Эрлин Холанд и Бернарду Силва отыграли гандикап, и матч завершился вничью

«Манчестер Сити» набрал 7 очков и занимает второе место в АПЛ после Арсенала (9 очков).

АПЛ. 3-й тур. 21 августа

Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3

Голы: Гюндоган, 5, Холанд, 60, Бернарду Силва, 64 – Альмирон, 28, Уилсон, 39, Триппьер, 54.

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Ботман, Шер, Берн (Крафт, 90+5), Жоэлинтон, Альмирон (Мерфи, 83), Уиллок (Лонгстафф, 70), Гимарайнс, Уилсон (Вуд, 69), Сен-Максимен.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Аке (Рубен Диаш, 21), Жоау Канселу, Гюндоган, Эрнандес, Де Брейне, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.

Предупреждения: Гимарайнс, 8, Шер, 34, Триппьер, 76, Жоэлинтон, 90+2 – Жоау Канселу, 18, Стоунс, 52.

Судья: Джиллетт (Австралия)