Большой триллер! Ман Сити совершил камбэк и спас ничью в игре с Ньюкаслом
Два гола отставания сумела отыграть команда Пепа Гвардиолы во 2-м тайме
В матче 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» совершил камбэк и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (3:3).
Счет открыл хавбек «горожан» Илкай Гюндоган, но затем хозяева забили три гола.
К счастью для «Манчестер Сити» Эрлин Холанд и Бернарду Силва отыграли гандикап, и матч завершился вничью
«Манчестер Сити» набрал 7 очков и занимает второе место в АПЛ после Арсенала (9 очков).
АПЛ. 3-й тур. 21 августа
Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3
Голы: Гюндоган, 5, Холанд, 60, Бернарду Силва, 64 – Альмирон, 28, Уилсон, 39, Триппьер, 54.
Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Ботман, Шер, Берн (Крафт, 90+5), Жоэлинтон, Альмирон (Мерфи, 83), Уиллок (Лонгстафф, 70), Гимарайнс, Уилсон (Вуд, 69), Сен-Максимен.
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Аке (Рубен Диаш, 21), Жоау Канселу, Гюндоган, Эрнандес, Де Брейне, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.
Предупреждения: Гимарайнс, 8, Шер, 34, Триппьер, 76, Жоэлинтон, 90+2 – Жоау Канселу, 18, Стоунс, 52.
Судья: Джиллетт (Австралия)
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