В матче 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» совершил камбэк и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (3:3).

Счет открыл хавбек «горожан» Илкай Гюндоган, но затем хозяева забили три гола.

К счастью для «Манчестер Сити» Эрлин Холанд и Бернарду Силва отыграли гандикап, и матч завершился вничью

«Манчестер Сити» набрал 7 очков и занимает второе место в АПЛ после Арсенала (9 очков).

АПЛ. 3-й тур. 21 августа

Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3

Голы: Гюндоган, 5, Холанд, 60, Бернарду Силва, 64 – Альмирон, 28, Уилсон, 39, Триппьер, 54.