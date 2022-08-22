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  4. Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3. Камбек горожан. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ньюкасл
21.08.2022, FT 3 : 3
Ман Сити
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Англия
22 августа 2022, 00:40 | Обновлено 22 августа 2022, 00:53
181
0

Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3. Камбек горожан. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Англии

22 августа 2022, 00:40 | Обновлено 22 августа 2022, 00:53
181
0
Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3. Камбек горожан. Видео голов и обзор матча
ФК Ньюкасл

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» совершил камбэк и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (3:3).

Счет открыл хавбек «горожан» Илкай Гюндоган, но затем хозяева забили три гола.

К счастью для «Манчестер Сити» Эрлин Холанд и Бернарду Силва отыграли гандикап, и матч завершился вничью

«Манчестер Сити» набрал 7 очков и занимает второе место в АПЛ после Арсенала (9 очков).

АПЛ. 3-й тур. 21 августа

Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3

Голы: Гюндоган, 5, Холанд, 60, Бернарду Силва, 64 – Альмирон, 28, Уилсон, 39, Триппьер, 54.

События матча

74’
Киран Триппье (Ньюкасл) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Киран Триппье (Ньюкасл).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
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Источник Sport.ua
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