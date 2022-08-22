Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3. Камбек горожан. Видео голов и обзор матча
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В матче 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» совершил камбэк и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (3:3).
Счет открыл хавбек «горожан» Илкай Гюндоган, но затем хозяева забили три гола.
К счастью для «Манчестер Сити» Эрлин Холанд и Бернарду Силва отыграли гандикап, и матч завершился вничью
«Манчестер Сити» набрал 7 очков и занимает второе место в АПЛ после Арсенала (9 очков).
АПЛ. 3-й тур. 21 августа
Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:3
Голы: Гюндоган, 5, Холанд, 60, Бернарду Силва, 64 – Альмирон, 28, Уилсон, 39, Триппьер, 54.
События матча
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