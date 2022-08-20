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20 августа 2022, 19:06 | Обновлено 20 августа 2022, 19:24
874
0

АПЛ. Эвертон Миколенко набрал первое очко в сезоне

Продолжается третий тур чемпионата Англии

20 августа 2022, 19:06 | Обновлено 20 августа 2022, 19:24
874
0
АПЛ. Эвертон Миколенко набрал первое очко в сезоне
ФК Ноттингем Форест

Состоялись еще четыре матча в рамках третьего тура АПЛ сезона 2022/2023.  «Эвертон» Виталия Миколенко набрал первое очко в сезоне, сумел спастись от домашнего поражения от «Ноттингем Форест». Украинский защитник вышел в основе «Эвертона» и провел на поле все 90 минут.

«Эвертон» - «Ноттингем Форест» - 1:1
Голы: Грей 88 – Джонсон 82

«Кристал Пэлас» - «Астон Вилла» - 3:1
Голы: Заха 7, 58, Матета 71 – Уоткинс 5

«Лестер» - «Саутгемптон» - 1:2
Голы: Мэддисон 54 – Джастин (автогол), Адамс 84

«Фулхэм» - «Брентфорд» - 3:2
Голы: Рид 1, Пальинья 20, Митрович 90 – Норгорд 44, Тони 71

Ранее «Тоттенхэм» минимально обыграл «Вулверхэмптон».

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Английская Премьер-лига Эвертон Ноттингем Форест Кристал Пэлас Астон Вилла Лестер Саутгемптон Фулхэм Брентфорд Виталий Миколенко
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Источник Sport.ua
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