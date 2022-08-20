АПЛ. Эвертон Миколенко набрал первое очко в сезоне

Состоялись еще четыре матча в рамках третьего тура АПЛ сезона 2022/2023. «Эвертон» Виталия Миколенко набрал первое очко в сезоне, сумел спастись от домашнего поражения от «Ноттингем Форест». Украинский защитник вышел в основе «Эвертона» и провел на поле все 90 минут.

«Эвертон» - «Ноттингем Форест» - 1:1

Голы: Грей 88 – Джонсон 82

«Кристал Пэлас» - «Астон Вилла» - 3:1

Голы: Заха 7, 58, Матета 71 – Уоткинс 5

«Лестер» - «Саутгемптон» - 1:2

Голы: Мэддисон 54 – Джастин (автогол), Адамс 84

«Фулхэм» - «Брентфорд» - 3:2

Голы: Рид 1, Пальинья 20, Митрович 90 – Норгорд 44, Тони 71

Ранее «Тоттенхэм» минимально обыграл «Вулверхэмптон».