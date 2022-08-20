Миколенко – в основе Эвертона на матч с Ноттингем Форест

Сегодня, 20 августа «Эвертон» в третьем туре АПЛ дома принимает «Ноттингем Форест». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Коуди, Тарковски, Холгейт, Миколенко, Ивоби, Паттерсон, Дэвис, Гордон, Грэй, Рондон