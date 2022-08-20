Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко – в основе Эвертона на матч с Ноттингем Форест
Англия
20 августа 2022, 16:09 |
212
0

Миколенко – в основе Эвертона на матч с Ноттингем Форест

Украинский защитник снова выйдет в основе

20 августа 2022, 16:09 |
212
0
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Ноттингем Форест
ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Сегодня, 20 августа «Эвертон» в третьем туре АПЛ дома принимает «Ноттингем Форест». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Коуди, Тарковски, Холгейт, Миколенко, Ивоби, Паттерсон, Дэвис, Гордон, Грэй, Рондон

По теме:
Эвертон – Ноттингем. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АПЛ. Тоттенхэм минимально обыграл Вулвехэмптон
Лидс – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон Ноттингем Форест стартовые составы Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Эвертон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Она улетела за 15 метров! Бех-Романчук выиграла ЧЕ-2022 в тройном прыжке
Другие виды | 19 августа 2022, 23:23 14
Она улетела за 15 метров! Бех-Романчук выиграла ЧЕ-2022 в тройном прыжке
Она улетела за 15 метров! Бех-Романчук выиграла ЧЕ-2022 в тройном прыжке

Украинка установила персональный рекорд и лучший результат сезона в Европе!

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
Футбол | 20 августа 2022, 14:26 0
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб

Петр Стасюк будет играть вместе с Максимом Чехом

Шахтер подал заявку на УПЛ: Траоре взял номер Додо, Мудрик получил 10-ку
Футбол | 20.08.2022, 12:51
Шахтер подал заявку на УПЛ: Траоре взял номер Додо, Мудрик получил 10-ку
Шахтер подал заявку на УПЛ: Траоре взял номер Додо, Мудрик получил 10-ку
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
Бокс | 19.08.2022, 19:11
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа выглядит надломленным, а Усик - уверенным»
Один легионер. Динамо подало заявку на новый сезон УПЛ
Футбол | 19.08.2022, 21:56
Один легионер. Динамо подало заявку на новый сезон УПЛ
Один легионер. Динамо подало заявку на новый сезон УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Динамо переезжает в другой польский город
Источник: Динамо переезжает в другой польский город
18.08.2022, 18:45 3
Футбол
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
18.08.2022, 22:56 60
Футбол
Александр УСИК: «Мой вес? Не всегда надежды становятся реальностью»
Александр УСИК: «Мой вес? Не всегда надежды становятся реальностью»
19.08.2022, 15:40
Бокс
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
20.08.2022, 01:39 3
Бокс
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
19.08.2022, 17:36 8
Футбол
Киченок – в финале! Украинка выиграла два матча за один вечер в Цинциннати
Киченок – в финале! Украинка выиграла два матча за один вечер в Цинциннати
20.08.2022, 06:00 2
Теннис
Дерек ЧИСОРА: «Поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол»
Дерек ЧИСОРА: «Поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол»
19.08.2022, 15:03 7
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
19.08.2022, 10:05 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности