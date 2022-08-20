Англия20 августа 2022, 16:09 |
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Миколенко – в основе Эвертона на матч с Ноттингем Форест
Украинский защитник снова выйдет в основе
20 августа 2022, 16:09 |
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Сегодня, 20 августа «Эвертон» в третьем туре АПЛ дома принимает «Ноттингем Форест». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.
Состав «Эвертона»: Пикфорд, Коуди, Тарковски, Холгейт, Миколенко, Ивоби, Паттерсон, Дэвис, Гордон, Грэй, Рондон
Your starting XI to take on Nottingham Forest! 👇#EVENOT pic.twitter.com/RA1wiWzhWZ— Everton (@Everton) August 20, 2022
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