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Эвертон
20.08.2022 17:00 - : -
Ноттингем Форест
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Англия
19 августа 2022, 16:00 | Обновлено 19 августа 2022, 16:03
87
0

Эвертон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Клубу Виталия Миколенко нужно набирать первые очки

19 августа 2022, 16:00 | Обновлено 19 августа 2022, 16:03
87
0
Эвертон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 августа, в состоится поединок 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором ливерпульский «Эвертон» на домашнем стадионе «Гудисон Парк» примет «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Эвертон

 

От «ирисок» в прошлом чемпионате английской Премьер-лиги все ожидали борьбы как минимум за зону еврокубков, однако на самом деле они с трудом сумели избежать понижения в классе. От вылета в Чемпионшип «Эвертон» отделили всего четыре балла гандикапа над красной зоной.

Сохранение прописки в АПЛ ливерпульской командой очень обрадовало украинских болельщиков, поскольку в прошлом сезоне в ней пытался адаптироваться левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. На счету 23-летнего игрока уже 15 матчей и 1 гол в элите английского футбола.

Нынешний сезон начался для Миколенко и его «Эвертона» с поражений от лондонского «Челси» (0:1) и «Астон Виллы» (1:2). Сам Виталий отыграл оба поединка «от свистка до свистка».

Ноттингем Форест

 

«Лесники», вернувшиеся в элитный дивизион английского футбола спустя 23 года, начали чемпионат довольно прилично. После двух туров команда валлийского специалиста Стива Купера имеет в активе три очка, которые были набраны благодаря домашней победе над лондонским «Вест Хэмом» (1:0). Перед этим на старте сезона было гостевое поражение от «Ньюкасла» (0:2)

В предстоящем поединке «Ноттингем Форест» наверняка не будет отсиживаться в тылах, ведь новичок АПЛ уже почувствовал вкус победы. С другой стороны, «лесники» слабоваты в атаке. В двух предыдущих поединках подопечные Купера смогли забить всего один мяч, поэтому букмекеры продолжают воспринимать их как аутсайдеров.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Эвертон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.90 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд – Паттерсон, Тарковски, Холгейт, Миколенко, Ивоби, Дюкуре, Алли, Гордон, Грэй, Рондон.

«Ноттингем Форест»: Хендерсон – Маккенна, Уоррэлл, Ниакате, Уильямс, Лингардт, Мангала, Джонсон, О’Брайен, Сурридж, Авоньи.

20 августа, суббота

«Эвертон» – «Ноттингем Форест»
Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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