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Англия
20 августа 2022, 17:00 | Обновлено 20 августа 2022, 17:15
1261
0

Эвертон – Ноттингем. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 августа в 17:00 поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги

20 августа 2022, 17:00 | Обновлено 20 августа 2022, 17:15
1261
0
Эвертон – Ноттингем. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

20 августа в 17:00 в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В основе у ирисок заявлен украинский защитник Виталий Миколенко.

Эвертон – Ноттингем. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляци

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

 

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Источник Sport.ua
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