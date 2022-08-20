Англия20 августа 2022, 17:00 | Обновлено 20 августа 2022, 17:15
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Эвертон – Ноттингем. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 августа в 17:00 поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги
20 августа 2022, 17:00 | Обновлено 20 августа 2022, 17:15
1261
0
20 августа в 17:00 в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Ноттингем Форест».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В основе у ирисок заявлен украинский защитник Виталий Миколенко.
Эвертон – Ноттингем. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляци
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
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