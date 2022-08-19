В воскресенье, 21 августа, в Лидсе на стадионе «Эланд Роуд» состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Лидс» и лондонский «Челси». Стартовый свисток рефери Стюарта Атвелла из Нунатона прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Лидс



Коллектив из графства Уэст-Йоркшир на протяжении всей своей истории был про настоящие эмоции от футбола, приверженность многолетним традициям и преданность горячих сердец. Именно с этой культурой, которую органично олицетворял в себе аргентинский специалист Марсело Бьелса, «павлины» три сезона назад вернулись в английскую Премьер-лигу, выполнили классическую задачу новичка сезона – закрепиться в середине таблицы, однако что-то затем пошло не так.

«Лидс» завершил прошлую кампанию на критически опасном 17 месте, а Бьелсу по ходу сезона сменил Джесси Марш. У американца, как видим, тоже не все пошло своим чередом, однако команда под его руководством сумела выжить в «элите», поэтому в новом футбольном году собирается вновь штурмовать высокие рубежи. Трансферная кампания с затратами в 108 млн евро, на фоне потери ключевых игроков, Рафиньи и Калвина Филлипса, выглядит оптимистично и уже дает результат – «Лидс» на старте не проиграл «Саутгемптону» (2:2) и обыграл «Вулверхэмптон» (2:1), чем подтвердил свои амбиции.

Челси



Лондонский «Челси» этим летом также не сидел сложа руки. «Синим» удалось сохранить многих ключевых исполнителей, хотя потеря сразу трех игроков в центре защиты вызывала огромные опасения у поклонников клуба. Долгожданный переезд Калиду Кулибали на Туманный Альбион должен был немногим успокоить фанатов «синих», а в условиях выигранной у самого «Манчестер Сити» конкуренции за право подписать Марка Кукурелью за 65,3 млн евро, так и вовсе кажется, что болельщикам «пенсионеров» грех на что-либо жаловаться.

Однако футболисты Томаса Тухеля, как и большинство грандов европейского футбола на старте нового сезона, все еще не могут прийти в должные кондиции. «Челси» на старте провел утомительную выездную игру против «Эвертона» (1:0), после чего устроил настоящую вакханалию в первом громком лондонском дерби сезона против «Тоттенхэма» (2:2). После встречи на «Стемфорд Бридж» потасовку между собой устроили главные тренеры команд, Томас Тухель и Антонио Конте, поэтому в предстоящей игре «синие» будут, что называется, «без головы».

Ориентировочные составы



«Лидс»: Мелье – Стрюйк, Льоренте, Кох, Кристенсен – Адамс, Рока – Харрисон, Родриго, Ааронсон – Джеймс.

«Челси»: Менди – Кулибали, Тиаго Силва, Аспиликуєта – Кукурелья, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Джеймс – Стерлинг, Маунт – Хаверц.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке отличится один из новичков команды Тухеля. Нашей ставкой будет позиция – «Рахим Стерлинг забьет: Да» с коэффициентом 2.50 по линии Parimatch.

21 августа, воскресенье