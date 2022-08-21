Лидс шокировал Челси, Вест Хэм проиграл Брайтону

Состоялись еще два матча 3-го тура чемпионата Англии.

«Челси» на выезде крупно проиграл «Лидсу». После трех туров в копилке команды Томаса Тухеля четыре очка.

Еще в одной встрече «Брайтон» на выезде переиграл «Вест Хэм».

Чемпионат Англии. 3-й тур

«Лидс» – «Челси» – 3:0

Голы: 1:0 – 33 Ааронсон, 2:0 – 37 Родриго, 3:0 – 69 Харрисон.

«Вест Хэм» – «Брайтон» – 0:2

Голы: 0:1 – 22, пенальти Макаллистер, 0:2 – 66 Троссард.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА