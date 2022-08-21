Англия21 августа 2022, 18:12 | Обновлено 21 августа 2022, 18:19
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Лидс шокировал Челси, Вест Хэм проиграл Брайтону
Команда Тухеля буксует на старте сезона
21 августа 2022, 18:12 | Обновлено 21 августа 2022, 18:19
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Состоялись еще два матча 3-го тура чемпионата Англии.
«Челси» на выезде крупно проиграл «Лидсу». После трех туров в копилке команды Томаса Тухеля четыре очка.
Еще в одной встрече «Брайтон» на выезде переиграл «Вест Хэм».
Чемпионат Англии. 3-й тур
«Лидс» – «Челси» – 3:0
Голы: 1:0 – 33 Ааронсон, 2:0 – 37 Родриго, 3:0 – 69 Харрисон.
«Вест Хэм» – «Брайтон» – 0:2
Голы: 0:1 – 22, пенальти Макаллистер, 0:2 – 66 Троссард.
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