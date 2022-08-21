Англия21 августа 2022, 20:57 | Обновлено 21 августа 2022, 21:01
625
0
Лидс – Челси – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
21 августа 2022, 20:57 | Обновлено 21 августа 2022, 21:01
625
0
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» разгромно проиграл «Лидсу» со счетом 0:3.
События матча
85’
Калиду Кулибали (Челси) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Лидс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Лидс).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 августа 2022, 09:29 0
Эдди Хирн честно отдал победу украинцу
Бокс | 21 августа 2022, 06:23 4
Британец не выдержал после второго поражения подряд и дал волю эмоциям
Бокс | 21.08.2022, 02:07
Футбол | 21.08.2022, 21:03
Бокс | 21.08.2022, 14:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.08.2022, 11:57 2
Футбол
20.08.2022, 09:21 8
20.08.2022, 16:50 20
19.08.2022, 21:56 6
20.08.2022, 21:23 3
21.08.2022, 02:15
20.08.2022, 23:57 3