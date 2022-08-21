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Лидс
21.08.2022, FT 3 : 0
Челси
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Англия
21 августа 2022, 20:57 | Обновлено 21 августа 2022, 21:01
625
0

Лидс – Челси – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

21 августа 2022, 20:57 | Обновлено 21 августа 2022, 21:01
625
0
Лидс – Челси – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» разгромно проиграл «Лидсу» со счетом 0:3.

События матча

85’
Калиду Кулибали (Челси) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Лидс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Лидс).
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Источник Sport.ua
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