Англия21 августа 2022, 16:10 | Обновлено 21 августа 2022, 16:21
593
0
Лидс – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 августа в 16:00 поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги
21 августа 2022, 16:10 | Обновлено 21 августа 2022, 16:21
593
0
21 августа в 16:00 в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги играют «Лидс» и «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Лидс – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Лидс).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 августа 2022, 11:57 2
Фрейзер Кларк расстроен поведением своего друга
Футбол | 20 августа 2022, 21:50 9
Защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в «Мальорке»
Бокс | 21.08.2022, 02:15
Бокс | 21.08.2022, 10:36
Бокс | 21.08.2022, 06:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.08.2022, 23:57 3
20.08.2022, 14:26
19.08.2022, 18:25 34
21.08.2022, 09:29
19.08.2022, 17:36 8
21.08.2022, 02:56 8
21.08.2022, 02:07 103
20.08.2022, 20:20 4