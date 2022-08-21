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Лидс
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Англия
21 августа 2022, 16:10 | Обновлено 21 августа 2022, 16:21
593
0

Лидс – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 августа в 16:00 поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги

21 августа 2022, 16:10 | Обновлено 21 августа 2022, 16:21
593
0
Лидс – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Лидс

21 августа в 16:00 в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги играют «Лидс» и «Челси».

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Лидс – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Лидс).
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Источник Sport.ua
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